فاجأ الفنان السوري قصي خولي الجمهور بـ “نيو لوك” صدام خلال مشاركته في مهرجان “الموريكس دور” الذي أقيم في بيروت مساء الجمعة بدورته الحالية لعام 2021.

وأطل خولي بلوك وصفه الجمهور بالغريب، ويبدو أنه يحضّر لعمل درامي جديد يتطلب منه هذا الشكل، فيما شبهه الكثير من المتابعين بالممثل العالمي جوني ديب.

ظهر الممثل السوري بشعر بني طويل لملمه في ذيل حصان قصير، وشارب بنفس لون شعره.

وكان على قصي الصعود إلى المسرح للمشاركة في تكريم المنتج صادق الصباح مع النجمة نادين نسيب نجيم إلا أنّه تأخر في الصعود متذرعاً بأنّه كان لديه تصوير، وفيما يبدو أنّ هذا “اللوك” هو للشخصية التي يؤديها في المسلسل الذي يقوم بتصويره.

وجاء في تعليقات عدد من المتابعين:”جوني ديب الغلابة”، “لما أطلب جوني ديب من جولي شيك”، “هذا وش فيه ليش هيك عامل بحاله”، “الواضح انو اللوك لـ مسلسل جديد، بس برضه مش لابقله”.