قصي خولي وباسل خياط بصورة قديمة تصدم الجمهور

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنانين السوريين ​باسل خياط​ و​قصي خولي​ و​محمد آل رشي​.

ولفتت الصورة المنتشرة الأنظار بسبب شكل كل من قصي خولي وباسل خياط واعتبر كثر انهما اختلفا كثيرا عن شكلهما الحالي فيما رأى البعض الآخر ان ملامح قصي الطفولية تشبه شخصية ​هاري بوتر​ الشهيرة خصوصا بالنظارات الطبية التي كان يضعها في ذلك الوقت.

يذكر ان النجوم السوريين الثلاثة حققوا نجاحاً كبيرا في الاونة الاخيرة من خلال الاعمال التي يشاركون فيها او يؤدون دور البطولة فيها.