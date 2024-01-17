توفي اليوم الثلاثاء، الإعلامي عميد خولي، والد الفنان قصي خولي، بعد إصابته بفشل كلوي إثر تواجده في أحد المستشفيات حسبماا ذكرت عدة صحف فنية.

وفاة والد قصي خولي

ونعى الممثل قصي خولي والده بكلمات مؤثرة عبر حسابه على “X” وكتب تعليقا على ورقة النعوة التي شاركها لوالده وكتب قصي “ترّجل عميدنا، فارسنا، سيدنا وحبيبنا. ترّجل أبي. إلى اللقاء سيدي ومعلمي. وداعا عميد وداعا يا ابو قصي . من أمن بي وإن مات فسيحيا.”.

ترّجل عميدنا، فارسنا، سيدنا وحبيبنا.

ترّجل أبي.

إلى اللقاء سيدي ومعلمي.

وداعا عميد وداعا يا ابو قصي .

من أمن بي وإن مات فسيحيا. pic.twitter.com/sAN8wm1fSF — Kosai Khauli 🇸🇾-🇺🇸 (@kosai1khauli) January 16, 2024

نعت وزارة الإعلام في سوريا رحيل الإعلامي عميد خولي من خلال بيان رسمي عبر إكس – تويتر سابقًا.

وقدمت نقابة الفنانين في دمشق نعيا خاصا للفنان قصي خولي على رحيل والده من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك جاء فيه: “تعازينا القلبية للزميل الفنان قصي خولي بوفاة والده الإعلامي القدير عميد خولي ليكن ذكره مؤبدا إنا لله وإنا إليه راجعون”.

موعد ومكان جنازة والد قصي خولي

وأظهرت ورقة النعوة التي شاركها قصي أن صلاة الجناز تقام لراحة نفسه في تمام الساعة 1 من بعد ظهر يوم الخميس 18 يناير 2024 في كنيسة ماريوسف الجنينة – صهر صفرا – طرطوس. كما تقبل التعازي في فندق القيصر يوم الخميس من الساعة 5 عصرا حتى 8 مساء ويومي الجمعة والسبت من الساعة 11 صباحا ولغاية 2 ظهرا ومن الساعة 5 عصرا ولغاية 8 مساء.

عميد خولي شغل عدة مناصب خلال مسيرته، أبرزها منصب نائب رئيس اتحاد الصحفيين في سوريا.

آخر أعمال قصى خولي

من ناحية أخرى شارك الفنان قصي خولي في دراما رمضان الماضي بمسلسل “وأخيرا” بطولة: منى واصف، نادين نسيب نجيم، سعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، ومن تأليف وإخراج أسامة عبيد الناصر.

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