اثار الفنان السوري قصي خولي الجدل بعد نشره صورة جديدة له، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج لاحدث اعماله التلفزيونية والتي ظهر فيها بملامح مختلفة بعد خضوعه لعملية تعريض الحنك التجميلية المعروفة بـ “تكساس”.

وفي التفاصيل، فقد نشر قصي خولي صورة للشخصية التي يظهر فيها في مسلسل “توتر عالي” وعلق عليها بالقول “قصي خولي مسلسل توتر عالي قريبا” مع هاشتاغ “الله ولي التوفيق”.

ياعفو الله التكساس مخرب وجهك كتير ليتك ماعملتو يا قصي كنت مبين حلوة كتير هلأ صاير وجهك كتير كبير — جين (@jeny17_) July 26, 2021

غير ان الصُورة شكلت صدمة للجمهور بسبب التغير الملحوظ في وجه خولي وتحديداً منطقة الحنك التي تم تعريضها بواسطة إبر التجميل المعروفة بـ “تكساس”، واثارت الصُورة إستياء محبي الممثل بسبب ما وُصف بالتشويه لملامحه والتي كانت طبيعية للغاية.

من بين تعليقات الجمهور المتداولة “نحنا كنا متفقين انو ما تخبص بالعمليات ليش هيك عملت يا كراش الطفولة”…وتابع آخر “قصي انت معرض حنكك والله زعلتني انت بتجنن مو محتاج تعمل شي بحالك”..وجاء في تعليق أحدهم “شو هيدا الشي؟ نو نو دوماااااج حتى انت يا قصي عملت دقنك تيكساس هلق بينكر ويقول عملت تمارين عضل لفكي أول كان سيكسي أكتر #ضيعانو”.

يذكر أن أخر ظهور لـ قصي خولي كان في مسلسل “2020” والذي عُرض خلال الموسم الرمضاني وحقق نجاح كبير بالثنائية التي قدمها إلى جانب الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والذي من المفترض أن يتم تصوير جزء ثاني منه.