حرص الفنان السوري قصي خولي على الاحتفال بعيد ميلاد طفله العميد جونيور، الذي اتم عامه الثاني، وتوجيه رسالة له عبر حسابه على انستغرام.

ونشر قصي خولي مجموعة صور لابنه وعلق كاتبا: “9/7/2018 … 9/7/2020اليوم بحمد الله ونعمته ورعايته صار عمرك سنتين يا عميدي وفارسي وصغيري الله يحفظلنا ياك ونشوفك شب يا ضو عيوني انت.”

وتابع قصي خولي: “( كل سنة وانت بألف خير وحب وسعادة وسلام يا بابا) يا الله دخيل اسمك تحمي لي ابني وحيدي ”.

يذكر ان قصي خولي كان قد تزوج عام 2018 من التونسية مديحة الحمداني وعقد قرانه في الولايات المتحد الامريكية ورزق منها بطفله الوحيد “فارس” والذي يلقبه بـ “العميد جونيور”.

وكان قصي خولي قد أكد في تصريحات صحفية أنه كان لديه عدة خيارات في الأسماء، قبيل قدوم نجله، إلا أنه استقر في النهاية على اختيار اسم “العميد” لإطلاقه عليه، وهو نفس اسم والده.