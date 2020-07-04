أمرت النيابة العامة بإحالة الفنانة المصرية ” سما المصري ” للمحاكمة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية في قضية جديدة .

والتي تتمثل في سب وقذف الإعلامية ” ريهام سعيد ” .. ومن المقرر أن يتم تحديد جلسة خلال الأيام المقبلة .

وتأتى هذه القضية بعد أيام من الحكم على سما المصري بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمها مبلغ 300 ألف جنيه لإدانتها بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع .

وذلك عن طريق بث فيديوهات تبرز مفاتنها وتلتقط لنفسها صورا فى أوضاع مخلة وخادشة للحياء العام ونشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي .

ومن المقرر أن تمثل سما المصري أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية للنظر فى الاستئناف المقدم منها على حكم حبسها 3 سنوات يوم الثلاثاء المقبل 7 يوليو .