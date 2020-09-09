أعلنت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن تصالحها مع مواطنتها الفاشينيستا نهى نبيل بعد خلاف دام لسنوات بينهما، وذلك أثناء لقائهما داخل النيابة خلال التحقيق معهما في قضية غسيل الأموال.

وقالت حليمة بولند في مقطع فيديو لها عبر تطبيق “سناب شات”: “شكرا الزميلة الجميلة نهى نبيل على الورد.. اختلفنا في وقت ما لكن اجمعتنا الشدائد لنشد من أزر بعض ونحضن بعض أمس وكل واحدة فينا تقول للتانية: “الله يردج لعيالج سالمة”.

كما اعتذرت حليمة لكل من يحاول التواصل معها للاطمئنان عليها، قائلة: “ما زلت أتألم في صمت.. أعتذر من جميع من اتصلوا علي وارسلوا لي رسائل يتطمنوا علي، ألف شكر لاهتمامكم.. بس والله مو قادرة أرد على أحد بالوقت الحالي، لأن نفسيتي وايد تعبانة.. شكرًا لتفهمكم”.

ومن جانبها علقت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل على هذا الصلح، قائلة: “رب ضارة نافعة، ديما أقول يارب الخيرة فيما يختاره ربي.. أمس من الأمور الخيرة اللي صارت معاي إني التقيت بأطراف كان بيني وبينها خلاف، التقينا مع بعض أتمنى إن عقبها تكون النفوس قد صفت لأني أنا خلاص تعبت من الطاقة السلبية والخلافات، وأتمنى يارب اللي قاعد يصير يقربنا أكتر”. وأضافت: “أنا واحدة قلبي مفتوح طول الوقت لو حسيت إنه في بادرة من اللي قدامي انتهز الفرصة.. وربي لك الحمد قاعدلنا وتصافيناَ وأتمنى خلاص ما أحد يشيل ونشتغل بطاقة حلوة.. لأن الفترة الي فاتت كلنا اتأذينا.. أنا واحدة اتضريت كتير في شغلي .. وان شاء الله تكون بداية جديدة للجميع؟”.

وتعود بداية قصة الخلاف الذي نشب بين حلمية بولند ونهى نبيل الى ثلاثة سنوات ماضية، بسبب تصريحالاخيرة أثناء استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية بأنها قامت بإلغاء متابعة حليمة بولند عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنها لا تحب ما تقدمه، وهو ما يأتي مخالفا لإشادتها السابقة بحليمة وبأخلاقها وطيبة قلبها أثناء استضافة حليمة لها في برنامجها “ديو حليمة”. وسريعا ما ردت عليها حليمة حيث وصفت نهى نبيل بالمنافقة، وقالت إن ما قامت به نفاق علني وخصوصا أن نهى نبيل خلال الحلقة كانت قد صرحت بعد تقليدها لحليمة بولند، بأنها تحبها ومتأثرة بها ثم عادت وقالت إنها لا تحب ما تقدمه، ووجهت رسالة لها قالت فيها: “نهى كنت أحبك وأحترمك وأقدرك ولا أعلم سبب هذا النفاق”.

وكانت قد أخلت النيابة العامة في الكويت، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، سبيل الدفعة الأولى من مشاهير السوشال ميديا المتهمين بغسيل الأموال، الذين خضعوا لتحقيقات ماراثونية منذ ساعات الصباح الأولى بعد استدعائهم من قبل النيابة. وبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية، فقد أخلت النيابة سبيل المشاهير وهم سبعة بكفالة مالية بعد أن وجهت إليهم تهمة غسيل الأموال والإعلان عن منتجات بغير إذن من الجهات المختصة. وذكرت وسائل إعلام محلية بوقت سابق أسماء المشاهير الذين خضعوا لجلسة التحقيقات اليوم وهم (مريم رضا، فرح الهادي، دانة الطويرش، حليمة بولند، يعقوب بوشهري، جمال النجادة، ونهى نبيل وزوجها).