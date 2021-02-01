سافرت الفنانة المصرية ” حورية فرغلي ” فجر يوم أمس الأحد إلى ولاية شيكاغو الأمريكية برفقة شقيقها ونجله وشقيقتها للخضوع لعمليتها الجراحية في الأنف والمقرر إجرائها يوم غد الثلاثاء الموافق الثاني من شهر فبراير .

وعن تفاصيل العملية الجراحية فهي دقيقة جدا وخطيرة والتي سيجريها طبيب عالمي مختص وستستغرق حوالي 9 ساعات حيث سيقوم الطبيب باستقطاع بعض العظام من القفص الصدري لحورية فرغلي وزرعها في أنفها .

خاصة وأنها تعانى من عدم وجود عظام في الأنف نظرا لخضوعها لعدة عمليات جراحية الفترة الماضية بعد الحادث الذي تعرضت له والتي لم تنجح ولم يتم شفاؤها تماما .