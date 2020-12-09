شارك الفنان مصطفى قمر، جمهوره ومتابعيه بصورة عائلية برفقة ابنه تيام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، حيث علق على الصورة قائلاً: “قعدة عربي مع تيمو”، وقد لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين متابعيه على المنصة الاجتماعية، كما نشر مقطع فيديو خلال مشاهدته مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر المقامة حاليا على ملعب برج العرب.

من ناحية أخرى، طرح مصطفى قمر، أغنيته الجديدة مؤخرا التى حملت اسم “حلم ولا علم” مع مطرب الراب مروان السداوى عبر قناته الرسمية على يوتيوب، كما نشر مقطع من الأغنية عبر حسابه على انستجرام.

وأحيا النجم مصطفى قمر واحدة من أقوى حفلاته هذا العام بمدينة الجونة على هامش مهرجان الجونة الشهر الماضى بحضور عدد ضخم من نجوم الفن والشخصيات العامة من ضمنهم يسرا وآسر ياسين وإلهام شاهين وشيرين رضا، وتامر حبيب وبوسى شلبى وأحمد حاتم وأحمد داوود وعلا رشدى وبسمة، ومحمد العدل ورجل الأعمال نجيب ساويرس.