كشف الإعلامي عمرو أديب عن دور باسم يوسف في إنقاذ حياة شقيقه، قائلًا في برنامجه على قناة “إم بي سي مصر”: “أريد أن أشكر باسم يوسف على دوره في إنقاذ حياة شقيقي خلال المنتدى الإستراتيجي العربي في دبي”.

عمرو أديب يروي حادث أنقاذ باسم يوسف لشقيقه

وأضاف أديب: “باسم قام بالإسعافات الأولية لإنقاذ شقيقي عماد، ورافقه في سيارة الإسعاف حتى المستشفى، وكان يطمئنني عليه باستمرار، ورغم أن علاقتي بباسم ليست جيدة لكن ما فعله له كل الاحترام”.

وأشار عمرو أديب إلى أن ما فعله يوسف لشقيقه الأكبر عماد الذي يعدُّ بمنزلة أبيه سيظل دينًا في رقبته.

أول تعليق من باسم يوسف

من جانبه، شف الإعلامي الدكتور باسم يوسف، تفاصيل ما ذكره الإعلامي عمرو أديب منذ أيام حول تدخله لإنقاذ حياة شقيقه عماد الدين أديب الذي تعرض لعارض صحي مفاجئ في دبي.

وقال باسم يوسف: “لم أنقذ حياة أحد، وسبب أن عماد في صحة كويسة هو رد فعل السلطات الطبية في دبي التي كانت سريعة جدًّا، والناس قاموا بشغلهم”.

وأضاف يوسف: “لم أفعل شيئًا، ولم أسعفه، وكنت موجودًا مثل أي شخص، وأي شخص في مكاني كان سيفعل ما فعلته، والحمد لله على سلامته، لكني لم أفعل شيئًا كبيرًا”.

تطورات الحالة الصحية لـ عماد الدين أديب

تسائل الكثير من متابعي الإعلامي عماد الدين أديب عن تطورات الحالة الصحية له، بعد ما تعرض لشبه أزمة قلبية أثناء مشاركته في المنتدى العربي الاستراتيجي في دبي، الامر الذي أوضحه شقيقه عمرو أديب، قائلاً إن شقيقه أجرى عملية جراحية لتوسيع الشريان، بعد معاناته من انسداد بنسبة 100% في أحد الشرايين الرئيسية، وفي انتظار إجراء عمليه جراحية أخرى، مؤكدًا على أنه بصحة جيدة ويتماثل الشفاء.

أشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، قام بزيارة شقيقه في مستشفى راشد في دبي، مشيدًا بموقف دولة الإمارات وحاكم دبي قائلاً: « إيه العظمة دي.. هذه اللفته هي تكريم لعماد الدين أديب، وتكريم لكل مصري».

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