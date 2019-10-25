“قلبي إنكسر”.. مساري يعبّر عن مشاعره تجاه وجع اللبنانيين

أطلق النجمة العالمي اللبناني الأصل ​مساري​ أغنيته الجديدة “قلبي إنكسر”، التي عبّر فيها عن مشاعره تجاه وجع اللبنانيين، الذي أدى إلى الثورة الحاصلة حالياً في لبنان.

وعبّر مساري عن فخره بأن يرى شعب لبنان موحداً، وإنكسار قلبه بسبب رؤية الكثير من العائلات إضطرت أن تعاني كل هذه السنوات التي مضت.

وكان مساري قد نشر فيديو عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، كشف فيه عن مقطع من أغنيته الجديدة، ويظهر وهو يسجل الأغنية في الإستوديو ويضع سلسال أرزة لبنان وعلّق: “سامحوني أنني جعلت مشاعري تخرج أفضل ما لدي، قلبي مكسور على شعبي الذي أراه بهذا الشكل..(مشيراً في كلماته إلى معاناة الشعب اللبناني)، نستحق أفضل من ذلك”.