

تألقت الفنانة المصرية يسرا فى حلقة الامس من مسلسل “خيانة عهد” وخاصة مشهد التعرف على جثة ابنها خالد أنور فى المشرحة بعد وفاته، ورغم تعرفها عليه ترفض يسرا التسليم بوفاة نجلها وتقول إن الجثة ليست لابنها رفضا للواقع المر الذى تمر به إلا أنها فى النهاية تقبلت الأمر الواقع.

وقد تحول هذا المشهد بالاضافة الى مشهد الدفن الى حديث مواقع التواصل الاجتماعي حيث تصدر اسم الفنانة يسرا الترند في مصر.

كما تألق الشيخ محمود التهامي بأغنية “قلبي خواء.. عقلي خواء” والتي زادت من هيبة مشهد الجنازة.

مسلسل “خيانة عهد” يعرض على قناة الحياة فى السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من “دهب عيرة إلى “خيانة عهد” فى اللحظات الأخيرة .