موجه واسعة من الإنتقادات والتنمر صدمت الفنان “شريف منير” بعد ساعات من نشره صورة لإبنتيه “كاميليا” و”فريدة”، مما دفع الفنان لحذف الصورة من حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، بعدما تعرضت الفتاتان للتنمر والسخرية من قبل بعض متابعيه.

و نشر منير بوست يحمل عبارة: “الإفراط في حسن النية قد يكلفك الكثير”. وكتب يعلق عليه قائلاً:”بعد ما نزلت صورة بناتي، فريدة 16 سنة وكاميليا 12 سنة، وشوفت تعليقات من ناس مرضى قليلي الرباية، جرحوني وجرحوا بناتي فمسحت الصورة، ولقيت البوست ده معناه ينطبق عليا، حسبي الله ونعم الوكيل”.

وبعد الحذف بساعات قرر الفنان شريف منير إعادة نشر صورة إبنتيه مرة أخرى، وتوعد المتنمرين باللجوء للقضاء، وأرفقها بالتعليق شديد اللهجه، حيث قال: “أنا إمبارح نزلت صور بناتي الصغيرين ولقيت تعليقات من ناس سافلة ومريضة.. جرحوني وجرحوا بناتي.. وتحت ضغط من بناتي ووالدتهم.. طلبوا مني مسح الصورة فمسحتها”.

وأضاف: “لكن أنا نزلتها لأن شوية الهمج المتخلفين دول مش هما اللي هيحددوا أنشر إيه وما أنشرش إيه وأي حد عندي هيتعدى حدوده.. هاخد الإجراء القانوني ضده.. اللي بيوصل للسجن أحياناً”.

يُذكر أن الفنان شريف منير قد شارك مؤخراً في الموسم الرمضانى 2020، من خلال مسلسل “ونحب تاني ليه”، وشاركه البطولة نخبة من كبار النجوم، ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي وآخرين، من تأليف عمرو محمود ياسين وأخراج مصطفي فكري، وأنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ، واستطاع هذا المسلسل أن يحقق نجاح منقطع النظير بين الجمهور ، وأن يتصدر محركات البحث بعد عرض آخر حلقاته علي الشاشات.