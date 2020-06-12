موجه واسعة من الإنتقادات والتنمر صدمت الفنان “شريف منير” بعد ساعات من نشره صورة لإبنتيه “كاميليا” و”فريدة”، مما دفع الفنان لحذف الصورة من حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، بعدما تعرضت الفتاتان للتنمر والسخرية من قبل بعض متابعيه.
و نشر منير بوست يحمل عبارة: “الإفراط في حسن النية قد يكلفك الكثير”. وكتب يعلق عليه قائلاً:”بعد ما نزلت صورة بناتي، فريدة 16 سنة وكاميليا 12 سنة، وشوفت تعليقات من ناس مرضى قليلي الرباية، جرحوني وجرحوا بناتي فمسحت الصورة، ولقيت البوست ده معناه ينطبق عليا، حسبي الله ونعم الوكيل”.
وبعد الحذف بساعات قرر الفنان شريف منير إعادة نشر صورة إبنتيه مرة أخرى، وتوعد المتنمرين باللجوء للقضاء، وأرفقها بالتعليق شديد اللهجه، حيث قال: “أنا إمبارح نزلت صور بناتي الصغيرين ولقيت تعليقات من ناس سافلة ومريضة.. جرحوني وجرحوا بناتي.. وتحت ضغط من بناتي ووالدتهم.. طلبوا مني مسح الصورة فمسحتها”.
وأضاف: “لكن أنا نزلتها لأن شوية الهمج المتخلفين دول مش هما اللي هيحددوا أنشر إيه وما أنشرش إيه وأي حد عندي هيتعدى حدوده.. هاخد الإجراء القانوني ضده.. اللي بيوصل للسجن أحياناً”.
يُذكر أن الفنان شريف منير قد شارك مؤخراً في الموسم الرمضانى 2020، من خلال مسلسل “ونحب تاني ليه”، وشاركه البطولة نخبة من كبار النجوم، ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي وآخرين، من تأليف عمرو محمود ياسين وأخراج مصطفي فكري، وأنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ، واستطاع هذا المسلسل أن يحقق نجاح منقطع النظير بين الجمهور ، وأن يتصدر محركات البحث بعد عرض آخر حلقاته علي الشاشات.
ولا تزعل نفسك يا رجل ، هههههههههههههههههه هذا الجيل فاسد وخربان ، ههههههههههههههههههه من يشوف بنات امورات ما يغازلهن هههههههههههههه وانت يا حبة عيني عليك ، منزل صور بناتك وهن في عمر النوكاح ، وقاعدات ومنبطحات بزوايا تزحلوقية هههههههههههههههههه والشباب بدل ما يقيسوا تلك الزوايا للامورات عرضك وشرفك ههههههههههههههههه صاروا يتمسخروا عليهم ؟؟!! بصراحة حاجة ما ينسكت عليها ، ومن حقك تلجأ للمحاكم ههههههههههههههه لتاخذ حقك بالقانون ، وتجبرهم للشباب ان يقولوا غزل نوكاحي في عرضك ههههههههههههههه العرض او الشرف غالي هههههههههههههههه لا تسيب حقك أبداً ، يا سلام علينا نحن الجيل الي ولدنا ما قبل ٣١ سنة ههههههههههههههههه بمجرد ان نشم ريحة جنس لطيف او نقرأ اسم علم مؤنث في جريدة إلكترونية هههههههههههههههههه ننزل كل ابيات المعلقات الشعرية الغزلية ، ان شاء حتى لو يكون اسم البنت الي نقرأه زونقاقا من مدغشقر ههههههههههههههه فلا يمكن السكوت في حضرة الجمال هههههههههههههههه ولا بد من تحرش ، اما الجيل الحالي على حطة أيدك ، انت شلحت بناتك وصورتهم ههههههههههههههه ولا شاب في عمر ١٦ او ١٧ سنة قال كلمتين غزل نوكاحي ههههههههههههههههه حاجة ما ينسكت عليها بصراحة وحقك تزعل هههههههههههههههههه ، يا سلام علينا عندما كنا في تلك الإعمار حيث كنا ومازلنا ونحن على اعتاب الثلاثين نندهش اندهاشا من اي أنثى حتى لو كان شنبها طوله مترين ونقعد نبصبص للصباح ونقول احلى العبارات ههههههههههههههههه لا تترك حقك ، وكل من لم يتغزل ببناتك المشلحات ، وديه للمحكمة ههههههههههههههه وخليه يتعفن بالسجن ، سيقان وصدور الكواعب مو لعبة ، وأكبر الجرائم لا يقال في سيقاهن شعرا ونثرا هههههههههههههههه
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