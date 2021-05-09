فاجأت الفنانة اللبنانية قمر متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانها حملها عبر مقطع فيديو قصير عبر خاصية “الستوري” على حسابه على إنستغرام.

وقد ظهرت قمر في الفيديو وهي تستعرض بطنها ما أثار تساؤلات المتابعين إن كانت قد تزوجت خاصة أنها ولم تعلن عن ذلك في وقت سابق.

أعلنت النجمة اللبنانية قمر عن حملها بعدما نشرت فيديو قصير عبر “الستوري” الخاص بها على إنستغرام، لتفاجئ الجمهور بهذا الخبر، متسائلين إن كانت قد تزوجت ولم تعلن عن ذلك في وقت سابق.

في سياق آخر كانت قمر قد أعادت الحديث في أزمة نسب ابنها الوحيد جيمي للواجهة من جديد، وذلك بعد أن نشرت عبر خاصية “الستوري” على صفحتها الخاصة على انستغرام صورة مركبة، جمعت إبنها جيمي مع صورة لرجل الأعمال المصري جمال مروان وصورة للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر جد الأخير.

وتناقلت عدة صفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي الصورة، إذ تفاعل معها عدد كبير من المتابعين، الذين تجدث البعض ومنهم عن الشبه بين الطفل ووالده جمال مروان بحسب ما تؤكد قمر.