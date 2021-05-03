نشرت الفنانة اللبنانية ” قمر ” صورا من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على موقع إنستجرام أعادت من خلالها قضية نسب إبنها لرجل الأعمال المصري ” جمال مروان ” إلى الواجهة من جديد .

ففي الصورة الأولى التي جاءت مركبة متضمنة كلا من جمال مروان وكتبت أسفلها ” الأب ” والرئيس المصري الراحل ” جمال عبد الناصر ” وأسفله كتبت ” الجد ” ويتوسطهما صورة نجلها وكتبت ” الإبن ” .

وفي صورة أخرى ظهرت بها قمر برفقة إبنها وهو بعمر الثلاثة أشهر وعلقت عليها بالقول : ” الحمد لله تحملت كل الصعوبات وأقسى الظروف وربيت إبني بفضل رب العالمبن ” .

وتابعت في تعليق آخر : ” يا الله شو بحب هالصورة هون جيمي كان عمره 3 شهور .. الله يحمي أطفالنا جميعا ويبعتلهم أيام حلوة ومستقبل مشرق ” .

وتداولت عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق إنستجرام الصور وأشار المتابعون في تعليقاتهم إلى قضية النسب والبعض تحدث عن وجه الشبه الكبير بين الطفل وجمال مروان .

يذكر أن الفنانة اللبنانية قمر كانت قد تزوجت من جمال مروان ولجأت إلى القضاء المصري في عام 2010 وحركت حينها دعوى قضائية ضده لإثبات نسب إبنها إليه والذي رفض الاعتراف به .