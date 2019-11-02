قمر بإطلالة مثيرة: “أنا رجل”!

نشرت الفنانة اللبنانية قمر صور جديدة لها عبر حسابها على انستغرام أطلت فيها بإطلالة مثيرة.

واشادت قمر من خلال التعليق على هذه الصور بنفسها ومواقفها واصفة نفسها بأنها عجوز ورجل حيث كتبت: “انا سيدة نفسي.. انا عجوز في عقلي،طفلة بروحي،رجل بمواقفي،من استهان بقدرة صبري،فقد استهزء بنفسه،لأني ملكة بمواقفي لا بعمري”.

يذكر ان قمر اثارت الجدل في الفترة الماضية بسبب خلافها مع الفنانة السورية انجي خوري واللبنانية شيراز والاعلامي ايلي باسيل.