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قمر بإطلالة مثيرة جانب سيارتها الـ “رولز رويس”

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قمر

قمر

نشرت الفنانة اللبنانية قمر مجموعة صور جريئة جديدة وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت قمر في هذه الصور بإطلالة سوداء انيقة ومثيرة في نفس الوقت الى جانب سيارتها الـ “رولز رويس” وعلقت قائلة: “حينما يكتمل وعي الإنسان وإدراكه للحياة،إما ان يعيش في صمت إلى الأبد،أو أن يصبح ثائرآً في وجه كل شيئ.”

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حينما يكتمل وعي الإنسان وإدراكه للحياة،إما ان يعيش في صمت إلى الأبد،أو أن يصبح ثائرآً في وجه كل شيئ.

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يذكر ان متابعو قمر يتهمونها بمحاولة تقليد الامريكية كايلي جينر وذلك بعد صورها الاخيرة.

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