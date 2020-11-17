اثارت الفنانة قمر اللبنانية الجدل باستعراضها جسدها بطريقة مستفزة خاصة بسبب تركيزها على مؤخرتها وذلك في احدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت قمر في الصور في داخل سيارة مرتدية سروال قطني ضيق باللون الأبيض مع تيشيرت قصيرة من نفس اللون كشفت فيها عن ظهرها وبطنها العاريين.

وفيما أثنى قسم من الجمهور على اطلالة قـمر الجريئة وتغزلوا بقوامها الرشيق ومنحنياتها المغرية غير ان البعض الاخر هاجمها واتهموها بمحاولة تقليد كايلي جينر.











يشار الى ان آخر أعمال قـمر كان بطولتها في فيلم حملة فرعون وعرفت الشهرة بعد زواجها السري من جمال مروان مدير قنوات ميلودي المصرية وانجاب ابنها الذي لم يعترف به حتى اللحظة.