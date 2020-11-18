أثارت الفنانة اللبنانية قمر، جدلاً كبيراً بين متابعيها بعد نشرها مجموعة صور جديدة لها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وقد لاحظ الجمهور كبر مؤخرتها بشكل واضح، إذ تساءل البعض ما إذا كانت قد خضعت لعملية تكبير لمؤخرتها أم أنها عدّلت الصور عن طريق أحد البرامج. ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين عبروا عن إعجابهم لها وإكتفو بالتعليق بأنها مثيرة.

يذكر أن ​الفنانة قمر​ قد تصالحت مع الفنانة السورية أنجي خوري بعد خلافات كبيرة وقعت بينهما عبر مواقع التواصل الإجتماعي.





























