قمر توجه رسالة الى اعدائها: “كلكن رح تتحاسبوا”!

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

لكل اعدائي يلي عم يجربو يأذوني ويشوهو بي إسمي كلكن رح تتحاسبوا وبالقانون حقي رح اخدو وانا رافعة راسي… والناس رح تعرف حقيقتكن يا جوعانين شهرة. وانا قمر ورح ضل قمر ومنورة الدنيا بروحي الحلوة موتو بقهركن و فانزي إنتو قوتي✌🏼