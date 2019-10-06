قمر توجه رسالة الى اعدائها: “كلكن رح تتحاسبوا”!

وجهت الفنانة اللبنانية قمر رسالة الى من وصفتهم بـ “أعدائها” متوعدة بمحاسبتهم بالقانون.

فقد نشرت قمر صورة جديدة من أحد حفلاتها الغنائية وعلقت قائلة: ” لكل اعدائي يلي عم يجربو يأذوني ويشوهو بي إسمي، كلكن رح تتحاسبوا وبالقانون حقي رح اخدو وانا رافعة راسي، والناس رح تعرف حقيقتكن يا جوعانين شهرة”.

يذكر أن الفنانة السورية انجي خوري نشرت مجموعة من الصور والفيديوهات، تكشف فيها عن اصابتها بعد اختفائها لمدة يومين في ظروف غامضة.

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واتهمت الفنانة إنجي خوري النجم اللبناني آدم بخطفها في إحدى مناطق بيروت وتعنيفها والاعتداء عليها بالضرب، وذلك بسبب خلافها مع الفنانة قمر، طليقة الفنان آدم.

وأوضحت إنجي خوري في بث مباشر أن الفنان ادم قام بضربها كأنها شاب وهددها بفتح قارورة الغاز في وجهها، ولم تكتفي “خوري” بهذا الكم لكنها نشرت فيديو عبر خاصية “ستوري”، كشفت من خلاله عن الكدمات وآثار الضرب على وجهها وعنقها، كما نشرت تقرير طبي يوضح الاعتداء عليها، وتجردت من ملابسها كاملة، لتكشف أثار التعذيب عليها .

وأشارت إنجي خوري إلى أنها ستأخذ حقها بالقانون بلجوئها للطب الشرعي لإثبات حقها منه.