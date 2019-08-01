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قمر عارية وتغطي صدرها بيديها!

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قمر

قمر

يعرف عن الفنانة اللبنانية قمر جرأتها وتعمدها الاثارة في صورها التي تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولكنها هذه المرة قد تكون تجاوزت الخطوط الحمراء.

فقد نشرت قمر مجموعة صور جديدة لها أظهرت القسم العلوي من جسدها بينما كانت عارية تماما واكتفت بوضع يديها على صدرها لتغطيته.

وقد اثارت الصور صدمة متابعي قمر ونصحوها بازالتها ومراعاة انها أم حيث قال احدهم: “عيب ياقمر ارتقي عندك ابن مابينفع هيك وانتي مسلمه مش كرمال الفن والمصاري بتعملي هيك حبيبتي انتي ارقى من هيك وبيكفي الله ماعطيك جمال شو لك وهالصور” فيما قال اخر “كيم كرداشيان فرع لبنان”.

كما اثارت قمر الجدل بسبب الصليب الذي ظهرت ترتديه في رقبتها حيث سألها احد متابعيها: “مو على اساس مسلمه 🙁 الصليب شوضعه”.

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Woke up in @picassomalibu 🌴

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