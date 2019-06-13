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قمر وتصرف مجنون في الحمام.. شاهد ماذا فعلت!

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الفنانة قمر

الفنانة قمر

نشرت الفنانة اللبنانية قمر مقطع فيديو جديد، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه داخل الحمام.

وظهرت قمر في الفيديو بينما كانت تقوم بتصرف مجنون حيث كانت تقوم بتنشيف شعرها بطريقة غريبة باستعمال جهاز تنشيف اليدين وعلقت قائلة “مش بس للإيدين فيكن تستخدمو للشعر كمان”.

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مش بس للإيدين فيكن تستخدمو للشعر كمان 😅😛

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يذكر ان قمر تتواجد حاليا في المغرب حيث انها تقوم بنشر يومياتها مع متابعيها وكانت قد اطلت منذ ايام باليكيني بينما كانت تستمتع بأشعة الشمس.

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