وجه الفنان المصري عمرو سعد رسالة مؤثرة الى مواطنته الفنانة دلال عبد العزيز التي ما زالت في حالة صحية حرجة بسبب تداعيات اصابتها بفيروس كورونا.

وقال عمرو سعد، في لقاء مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الخميس، إنه زار الفنانة دلال عبدالعزيز في المستشفى، والتي شاركته في بطولة مسلسل «ملوك الجدعنة»، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، مشددا على أنه تربطه بها علاقة عاطفية جدا.

وأضاف «سعد»، : «لو هي قدامي هقولها قومي بقى يا دلال وروحي البيت، وأنا كنت على تواصل مستمر مع بناتها، وكنت في المسلسل بحس أنها زي أمي فعلا، ونفسي تطلع البيت، لكن هي حالتها حرجة”.

وتابع:«ربنا يكرم وترجع لنا بالسلامة، وبطلب من الجمهور المصري الكريم إنه يدعيلها من قلبه ربنا يقومها بالسلامة ويشفيها».

يذكر أن دلال عبد العزيز ما زالت فى العناية المركزة تحت أجهزة التنفس بسبب معاناتها من مشكلات فى الرئة وصعوبة شديدة فى التنفس، رغم شفائها من فيروس كورونا وسلبية النتيجة.

وأكدت نهال عنبر مسئولة الملف الطبى فى نقابة المهن التمثيلية في تصريح لموقع”اليوم السابع”، أن هناك تحسنا فى الحالة الصحية للفنانة لكنه بطىء، مشيرة إلى أن هذا يشعرنا بالأمل فى أن تعود لمنزلها من جديد، ولا نفقد الأمل فى الله عز وجل، طالبة من جميع محبيها الدعاء لها يومياً.