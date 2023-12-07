لازال التفاعل مستمرًا عبر السوشيال ميديا مع صور الممثلة نور الغندور وشقيقها عمر، حيث شاركت نور منذ ايام صور برفقته عبر «إنستجرام» بمناسبة عيد ميلاده.

وعلّقت الفنانة المصرية نور الغندور على مجموعة الصور برفقة شقيقها الأصغر، قائلة: “عيد ميلاد سعيد يا جميل”.

صور عفوية تجمع نور الغندور بشقيقها عمر

حوالي 6 صور لـ نور مع شقيقها وهو الظهور النادر له استطاعت قلب السوشيال ميديا، حيث اشاد الجمهور بوسامته وشبهه لشقيقته.

مسلسل عراب بيروت

من جهة ثانية، قامت نور بالترويج للتيزر الأول لمسلسل عراب بيروت من أعمال شاهد الأصلية، والذي يبدأ عرضه ابتداءً من ١٥ ديسمبر على شاهد ومن إخراج: فيليب أسمر، تأليف: مازن طه ونور شيشكل وإنتاج: جمال سنان

نور الغندور ترد على خبر ارتباطها بالمنتج جمال سنان

كذلك علقت الفنانة نور الغندور، على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول ارتباطها من المنتج اللبناني جمال سنان، زوج الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن.

جاء أول رد من نور الغندور على شائعة ارتباطها بالمنتج جمال سنان زوج النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، حيث قالت نور : ” ليس لدي أسرار، لو قمت باتخاذ تلك الخطوة، سأقوم بالإعلان عنها، لا أعرف لماذا يريدون زواجي، اجعلوني أعيش حياتي”.

وأضافت نور في مقابلة مع برنامج “سينماتك” مع الإعلامي إيلي نخلة، إنها لم تفكر إطلاقًا في الاتصال بماغي بو غصن، لكي توضح لها أو تناقشها في تلك الشائعة التي انتشرت بقوة خلال الأيام الماضية، معلقة “أنا وماغي أكبر من الأشياء، إذا كانت نية أحد أن يخرب العلاقة فهي أذكى وأنا أذكى من هذا الشيء”.

نور الغندور بـ مهرجان البحر الأحمر

وفي وقت سابق، حضرت الممثلتان اللبنانية ماغي بو غصن والمصرية نور الغندور فعاليات الليلة الثانية من ليالي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

ماغي ونور رقصتا على وقع أغنية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم “تيجي ننبسط” بطريقة جميلة.

وأشعلت ماغي مواقع التواصل بتصرفها الظريف تجاه نور حيث انها قبلتها على خدها معبرةً عن حبها لها.

وكانت قد حمعت صورة بين المنتج جمال سنان الذي تواجد في فعاليات الحفل مع زوجته الممثلة ماغي بو غصن والممثلة نور الغندور.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »