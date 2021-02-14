عادة ما يهتم الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانات والنجمات، خاصة فيما يتعلق بحياتهن الشخصية التى دائماً ما يحرصن علي إبقاءها بعيداً عن الأضواء، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهن خاصة أمهاتهن، وذلك لتحّري الشبه بين النجمة ووالدتها، حيث أن هناك نجمات عربيات يعتبرن “نسخة طبق الأصل” من أمهاتهن.

علي عكس عدد من النجمات اللاتي يُفضّلن نشر الكثير من الصور والفيديوهات عبر حسابتهن الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ومشاركة المتابعين بها، وأرفاقها برسائل مؤثرة تعبر عن مدي الحب والروابط الوثيقة التى تجمعهن بأمهاتهن، ومن أبرز هؤلاء النجمة المصرية “ميرفت أمين”، التى نشر أحد الحسابات الفنّية النشطة بموقع “إنستجرام”، صورة نادرة لها مع والدتها الراحلة، والتى بدت تُشبها إلي حدٍ كبير.

صورة نادرة للفنانة ” ميرفت أمين ” مع والدتها

ميرفت أمين هي ممثلة مصرية وإسمها الحقيقي ميرفت محمد مصطفى أمين ،ولدت يوم 24 نوفمبر/ تشرين التاني عام 1948م في المنيا صعيد مصر، من أب مصري وأم اسكتلندية، بدايتها الفنية كانت من خلال الجامعة حيث اشتركت في فريق الجامعة وقدمت مسرحية يا طالع الشجرة لتوفيق الحكيم وبعد التخرج احترفت التمثيل حيث قدمت مسرحية مطار الحب مع الفنان عبد المنعم مدبولي وقد اكتشفها وقدمها للسينما الفنان أحمد مظهر عام 1965 من خلال فيلم حب المراهقات ومنه انطلقت في عالم الفن وقدمت عدة أعمال فنية للسينما والتلفاز.

ومن أشهر أفلامها السينمائية في أواخر عقد الستينات والسبعينات هي: (ثرثرة فوق النيل، والبحث عن فضيحة، والبنات والمرسيدس، وأبناء الصمت، والحفيد، والأنثى والذئاب، ودائرة الانتقام، وإبليس في المدينة، ورجال لا يعرفون الحب)، وفي الثمانينات نذكر لها: (جنون الشباب، وسواق الأتوبيس، وتزوير في أوراق رسمية، وزوجة رجل مهم، والأراجوز مع عمر الشريف، والدنيا على جناح يمامة)، وأخيرا في فترة التسعينات شاركت في أفلام: (همس الجواري، وكارت أحمر، والقتل الذيذ، ومرجان أحمد مرجان عام 2007).

يُذكر أن آخر اعمال الفنانة ميرفت أمين فيلم ممنوع الإقتراب أو التصوير الذي عرض عام 2017. وبعده مسلسل قيد عائلي مع النجوم صلاح عبد الله و الراحل عزت العلايلي وبوسي .