حظت صورة للفنانة المصرية أنغام، على تفاعل كبير على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بسبب ظهورها مع سيدة تشبهها إلى حد كبير.

صورة أنغام وابنة عمتها

وتساءل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عن هوية صاحبة الصورة التي ظهرت مع أنغام، وتبين أنها ابنة عمتها.

متداول:



صورة تحصد تفاعل عالي بسبب الشبه بين أنغام وابنة عمتها 😳❤️ pic.twitter.com/4oR0ccrn6e — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 2, 2024

حفل أنغام الأخير

وأحيت مؤخرا أنغام حفلا غنائيا يوم 25 من شهر يناير الحالي على مسرح أبو بكر سالم بمشاركة المطرب تامر عاشور تحت عنوان حوار أنغام وتامر عاشور.

قدم كل من تامر عاشور وأنغام حفلا غنائيا ممتعا استمر حوالي 4 ساعات بموسم الرياض، قدما خلاله عدد من الأغاني المشتركة والمنفردة لكل منهما.

وغنى تامر عاشور عدد من أعماله الشهيرة، من أبرزها أغنيته الجديدة “هيجيلي موجوع” لأول مرة على المسرح بعدما حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت قائمة تريند يوتيوب خلال الأيام الماضية.

وشارك تامر عاشور بفقرة غنائية منفردة لعدد من أغنياته، فيما شارك مع أنغام في حفلة الدويتو بأغاني بموضوعات متشابهة قدمها كل منهما على حدى على طريقة السؤال والإجابة.

وظهرت أنغام في حفل الدويتو بإطلالتين مختلفتين، الأولى بفستان وردي اللون، والثانية بفستان بلون غامق بتفصيل كلاسيكي، وغنت عدد من أعمالها القديمة والجديدة منها “مبتعلمش، أكتبلك تعهد، سيدي وصالك، بتحبها ولا” وغيرهم.

أنغام تحصل على الإقامة الذهبية

يُذكر أن الفنانة المصرية أنغام كانت قد حصلت على الإقامة الذهبية في المملكة العربية السعودية، عقب انتهاء حفلها “حوار غنائي” مع الفنان المصري تامر عاشور، الذي حصل أيضاً على الإقامة الذهبية معها.

وعلقت أنغام على منحها الإقامة الذهبية من خلال نشرها صور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام” من حفلها الأخير بالسعودية، قائلة إن هذا هو المكان الذي تنتمي إليه، وتفتخر بذلك، وشهد الحفل غناء متبادلاً بين أنغام وعاشور حيث كان يبدأ كل شخص منهما مقطع من أغنية له ويكملها الآخر بمقطع مشابه من أغنية أخرى، في تناغم وانسجام بين الطرفين، وهو ما أثار إعجاب الجمهور بالحفل.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »