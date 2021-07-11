انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتحديدًا موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، صورة للنجمة السورية نسرين طافش تجمعها بشقيقتها “ياسمين”، ونالت تلك الصورة إعجاب متابعي الفنانه الذين أكدوا أن شقيقتها جميلة مثلها وأن هناك شبهًا كبيرًا بينهما، فكتب أحدهم معلقًا:” كإنها قدام المراية”.

كما أوضح آخرون، أن للفنانة نسرين طافش 7 شقيقات وهي الثامنة، ولكنها تفضّل إبقاء حياتها العائلية بعيدًا عن الجمهور، وتركز فقط على نشر نشاطاتها الفنّية والترفيهية، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

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من ناحية أخري، استعرضت الفنانة السورية الفلسطينية نسرين طافش إطلالتها صباح أمس (السبت) من مدينة كان الفرنسية، حيث تقضي إجازتها الصيفية بعد قضائها عدة أيام في المالديف.

وظهرت «نسرين» في إطلالة جذابة لمتابعيها على «انستجرام»، بفستان واسع من اللون البيبي بلو مزين بالورود الدانتيل، على طريقة أميرات ديزني، لتلقى إعجاب متابعيها، إذ كتبت: «Bonjour de Cannes»، صباح الخير من كان، حيث ظهرت وهي تقف من شرفة أحد الفنادق، وتتأمل معالم المدينة الساحرة.

وكانت نسرين طافش قد التقطت لها عدة صور على ريد كاربت مهرجان كان السينمائي، الذي تتواصل فعالياته في مدينة كان الفرنسية الشهيرة بحضور نجوم السينما العالمية حتى 17 يوليو الجاري، كما ظهرت نسرين في صور نشرتها وهي تتوجه إلى فرنسا على متن طائرة خاصة، لتثير التعليقات حول سيرها على نهج الفنانة ياسمين صبري التي دائما ما تحرص على مشاركة متابعيها بصورها على الطائرة مؤخرا.

وعلى الصعيد الفنى، شاركت نسرين طافش في موسم دراما رمضان 2021 الماضي، من خلال “مسلسل المداح” مع النجوم حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت وغيرهم ، المسلسل من سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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