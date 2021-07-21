أثارت كاتبة واعلامية سعودية الجدل منذ سنوات قليلة بعد نشرها أخر رواياتها والتي حملت عنوان “زائرات الخميس” بعد حملة كبيرة شنها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة للمطالبة بسحب الكتاب بشكل فوري من المكتبات بعد الحديث عن إشارت جنسية وإباحية.

إنها الكاتبة بدرية البشر زوجة النجم السعودي ناصر القصبي التي تصغره بستة أعوام، وهي كاتبة بصحف ومجلات عربية عدة، وحاصلة على دكتوراه بعلم الاجتماع وفلسفة الآداب، ونالت ضمن حفل جوائز الصحافة العربية، جائزة أفضل عمود صحافي لعام 2011 فأصبحت ذلك العام أول امرأة عربية تنالها.

أزمة رواية “زائرات الخميس”

وكانت قد أحدثت رواية “زائرات الخميس” للكاتبة بدرية البشر الجدل عام 2017 بسبب ما اعتبره مغردون “إباحية في المحتوى”، خاصة وأنها كانت معروضة في قسم مخصص لكتب الأطفال، بإحدى المكتبات في المملكة.

وبالفعل فقد وجّهت وزارة الثقافة والإعلام السعودية حينها، بسحب الكتاب فوراً وفتحت تحقيقاً في الموضوع، بحسب ما ذكر هاني الغفيلي، المستشار والمشرف العام على الخدمات الإلكترونية في الوزارة، في تغريدة أعاد حساب الوزارة نشرها أيضا.

وزارة الثقافة والإعلام تُوجّه فوراً بسحب كتاب "زائرات الخميس" لبدرية البشر، الذي فسح في فترة الإدارة السابقة وتفتح تحقيقاً في الموضوع. — Hani AlGhofaily هاني الغفيلي (@haniws) November 2, 2017

دراسة واعمال بدرية البشر

عملت مقدمة لبرنامج “بدرية” على “قناة إم بي سي” عام 2015، وكانت أستاذة مساعدة في “جامعة الجزيرة” في الإمارات العربية المتحدة بين عامي 2010 و2011، كما عملت محاضرة في “جامعة الملك سعود” بين 1997 و2000.

لدى بدرية البشر العديد من المؤلفات والكتب، منها: رواية “هند والعسكر” عام 2005، ورواية “الأرجوحة”عام 2010، و”غراميات شارع الأعشى” عام 2013، ومجموعة قصصية بعنوان “حبة الهال”، وكتاب “تزوج سعودية”، ورواية “زائرات الخميس” عام 2017.

وبدرية البشر حاصلة على دكتوراه في فلسفة الآداب تخصص علم الاجتماع عام 2005 من “الجامعة اللبنانية”، وماجستير في فلسفة الآداب عام 1997 من “جامعة الملك سعود”، وبكالوريوس في الدراسات الاجتماعية عام 1989 من الجامعة ذاتها.

قصة زواج بدرية البشر وناصر القصبي

وكانت بدرية البشر قد تحدثت خلال لقاء تلفزيوني عن قصة تعارفها وزواجها من ناصر القصبي حيث قالت انها اتصلت به لاول مرة بهدف ان يقوم بكتابة مشهد تمثيلي واوضحت انها اضطرت ان تخفي شخصيتها الحقيقية اثناء الحديث معه حيث قالت له ان اسمها “ميرا” والطريف ان القصبي قام بمعاكستها وقال لها ان لديه مشروع جاد بالزواج وان قارئة للفنحان قالت له انه سيتزوج فتاة اول حرف من اسمها ميم وبعد ان واجهته بان اسمها الحقيقي بدرية قال لها ممازحا ان قارئة الفنجان قالت “بيم”.

بدوره علق ناصر القصبي على كلام زوجته واصفا زوجته بأنها من “النعم” كما انه لم يستطع اخفاء تأثره اثناء الحديث عنها ليقول بعدها “تأثرت لأنها عظيمة ونعمة من الله ينعمك بإمرأة تسعدك وتملا حياتك وانا دائما احمد الله ان تكون في حياتك مستقر وعلى علاقة حب وينشأوا اولادك بهذا الحب لا يمكن الا ان تقول الحمدلله”.

يذكر ان بدرية البشر من مواليد 1965 ولديها أربعة اولاد من زوجها ناصر القصبي هم هالة ومهند وراكان وايمان.