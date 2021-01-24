توفيت يوم الجمعة الماضية الكاتبة المصرية ” كوثر هيكل ” أرملة الفنان المصري ” أبو بكر عزت ” عن عمر يناهز 76 عاما .

وكان قد أعلن خبر الوفاة زوج إبنتها الكاتب ” خالد منتصر ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء فيه : ” البقاء لله .. وداعًا الكاتبة الكبيرة الحبيبة كوثر هيكل .. أمي الثانية وأم حبيبتي وزوجتي سماح .. إلى اللقاء يا أرق وأصدق وأنقى من عرفت ” .

ونعت الفنانة ” يسرا رحيل كوثر هيكل من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على موقع إنستجرام فكتبت قائلة : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. رحلت عنا الكاتبة الرائعة والكبيرة والحبيبة كوثر هيكل .. تغمدها الله بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته وألهم العائلة الصبر والسلوان .. خالص عزائي للأسرة جميعا ” .

يذكر أن الكاتبة الراحلة كوثر هيكل اشتهرت بكتابتها لعدد من الأعمال السينمائية الهامة منها : إمبراطورية ميم وحبيبي دائما والعذراء والشعر الأبيض ودموعي ودمي وابتسامتي .. بالإضافة إلى مسلسلات : عصفور في القفص وعلى نار هادية واللحظات الأخيرة ومكان في القلب .