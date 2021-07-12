خطفت الكاتبة والصحفية الكويتية دلع المفتي الانظار بعد نشرها مقطع فيديو عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي احتفالا بعيد ميلادها الستين.

وظهرت دلع المفتي في الفيديو وهي تقوم بحركة العجلة وعلقت عليه كاتبة: “هذه أنا… عجوز، شمطاء، مجعدة، مترهلة، مسرطنة، ورجلي بالقبر..أحتفل بعيد ميلادي الستين.”.

يا جماعة ورطتوني… والله خجلت منكم. كل ما ابدأ أرد على واحد من التعليقات ينزل بعده عشرة. مو ملحقة. ربي يخليكم لي ويسعدكم ولا يحرمني من قلوبكم المحبة.

بكم أنا أجمل وأصغر وأقوى.

قولوا سامحناك مو لازم تردي علينا pic.twitter.com/FZDTkz306V — دلع المفتي (@dalaaalmoufti) July 12, 2021

وقد اثار الفيديو بعد ساعات قليلة على نشره تفاعلا واسعا بالاف التعليقات والاعجابات من متابعي الكاتبة الكويتية والذين تمنوا لها عمرا مديدا ودوام الصحة.

بدورها عادت دلع المفتي وكتبت “يا جماعة ورطتوني… والله خجلت منكم. كل ما ابدأ أرد على واحد من التعليقات ينزل بعده عشرة. مو ملحقة. ربي يخليكم لي ويسعدكم ولا يحرمني من قلوبكم المحبة. بكم أنا أجمل وأصغر وأقوى… قولوا سامحناك مو لازم تردي علينا”.

واضافت “حسبتها تغريدة من باب (شوفوني ما أحلاني) وستمر. لكنكم أغرقتوني بمحبتكم. ممتنة لكم.. بس أنا مو خايفة إلا فيق بكره وأندم إني فضحت عمري”.