كاردي بي بتصرف صادم على المسرح.. شاهد ماذا خلعت ورمته على الجمهور!

تشتهر “كاردي بي” بإطلالاتها وحفلاتها الجريئة، وحتى منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي لا تخلو من عنصر الجرأة؛ ما يجعلها موضعًا للجدل معظم الوقت.

فقد أثارت “كاردي بي” الجدل مرة أخرى بسبب حفلها في لندن يوم الجمعة، ويبدو أنها كانت متحمسة للغاية بشكل مبالغ فيه، حيث فاجأت جمهورها بخلع باروكتها والقائها عليه.

وقد نشرت كاردي بي مقطع الفيديو الذي تظهر فيه تلقي الباروكة على جمهورها، عبر حسابها على تويتر، كما طالبت باسترجاعها.

ولجأت مغنية الهيب الهوب الأمريكية إلى إنستغرام، وقالت: “أريد استعادة الباروكة”، وطلبت ممن يمكنه العثور على الباروكة أن يراسلها على الخاص.

I GOT CARRIED AWAY …….I want my wig back:/ Dm me . pic.twitter.com/YPAmSbb9uP

— iamcardib (@iamcardib) July 6, 2019