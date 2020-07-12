قرّرت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد أن تشجّع السياحة الداخلية في لبنان عبر مشاركة تفاصيل رحلتها في منطقة يحشوش في كسروان عبر حسابها على انستغرام.

فقد نشرت كارلا حداد مجموعة صور وفيدوهات وهي تمارس رياضة التسلق في الطبيعة الوعرة كما ظهرت بالبكيني وهي تسبح في احدى البحيرات الطبيعية.

ووجّهت رسالة جاء فيها: “مبارح كان من أجمل إيّام حياتي. شفت قدّي لبنان حلو ومعالمه السياحيّة خلّابة وتأكّدت قدّي سياسيّيه مجرمين، مش بس حراميّة!”.

وأضافت: “التركيز على الحرب والخلافات والإختلافات لو ركّزوا بس على جمال لبنان الطبيعي و سوّقوا للسّياحة الصّح بالبلد، ما كان لبنان وصل لهون. وبلوم بعض أهل البلد و بطلب منّن لمّا تروحوا بالطّبيعة ما ترموا وسخ و زبالة، فكروا انّو لبنان كل شبر منه بيتكم، فالنظافة من الإيمان”.

وكانت كارلا حداد قد اعلنت سابقا انفصالها عن زوجها الممثل طوني أبو جودة. حيث نشرت الخبر عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت في صورة نصية: “رغم انفصالي وطلاقي من طوني أبو جودة يلي حصل باتفاق حضاري بتبقى خصوصية العيلة مقدسة وبتبقى ليا الأساس” وقد أرفقت المنشور بالتعليق: “ما تزعلوا نحنا مبسوطين”.