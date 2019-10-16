كارلا حداد تفجّر غضبها في وجه المنتقدين بعد تعرضها للشتم.. وهذا ردها الساخر

فجّرت مقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد غضبها في وجه المنتقدين على هامش آخر حلقات برنامجها Fi-male الذي تقدمه على شاشة LBCI.

وجاء هذا على خلفية قيامها بعصر العنب بواسطة قدميها متبعة بذلك طريقة تقليدية لصناعة الخل. وهو ما دفع الكثير من المتابعين إلى فتح النار عليها معتبرين أنه عمل غير لائق.

وتعليقاً أوضحت سبب قيامها بذلك حيث أعربت عن استيائها وغردت عبر حسابها على موقع “تويتر”: “كتير أخد ضجّة مشهد عصر العنب بالحلقة الأولى. عصر العنب بالأقدام طريقة تقليدية إذا ما سامعين فيها عيب عليكن الشّتم. نصيحتي اقرأوا واضطلعوا ثمّ اتحفوني. و عفكرة العنب راح لصنع الخلّ. و شكراً”.

وتفاعل معها عدد كبير جداً من المتابعين الذين انقسموا بين من أيدوها ومن رأوا أنه لم يكن عليها فعل هذا على شاشة التلفزيون.