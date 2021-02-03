أثارت الفنانة المصرية ​كارمن سليمان​ جدلاً واسعاً حول إعتزالها، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صوراً لها أرفقتها بتعليق غامض قالت فيه:”بحاول أكون makeup artist، إيه رأيكوا”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تعليقها هذا، متسائلين عن جديّة كلامها، أم أنها مجرد مزحة، ليطالبها البعض الآخر بالإبتعاد عن هذه الفكرة والبقاء في الفن.

وكانت أحدث أعمال سليمان أغنية “الذكرى الشتوية”، من كلمات باسم عادل، ألحان تامر علي، توزيع يحيى يوسف، وتتعاون خلال الكليب مع زوجها الملحن والمنتج الموسيقي مصطفى جاد فى أولى تجاربه الرسمية كمخرج.







