شاركت الفنانة المصرية كارمن سليمان متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لها ظهرت فيها بدون ماكياج وذلك بعد الموقف المحرج الذي تعرضت له مؤخرا بعد سؤالها عن رقم “الروج”.

وعلقت كارمن سليمان على الصورة كاتبة: “ما فيش روج النهاردة تشاءمت منه”.

وكانت كارمن سليمان قد تعرضت لموقف محرج بعد ان سألتها احدى المتابعات كاتبة: “اسم روجك بليز ورقمه” في إشارة الى احمر الشفاه الذي تضعه غير ان كارمن قرأت الرسالة بشكل خاطىء وظنت أنها تسأل عن رقم هاتف زوجها.

وجاء رد كارمن على الشكل التالي: “طب في حاجة تحبي أقولها له ولا ايه؟ يعني تحبي اديلك رقمه بقى وتعيشي حياتك؟”.