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كارمن سليمان تنشر صورة مع شقيقتها .. والجمهور : ” مين فيكو كارمن ؟ “

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نشرت الفنانة ” كارمن سليمان ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة جمعتها بوالدها وشقيقتها الصغرى من حفل عيد ميلاد نجلها زين الذي أقيم يوم أمس في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء .

وظهرت كارمن وهي تحتضن والدها وبجانبهم شقيقتها فرح التي بدت وكأنها نسخة من كارمن سليمان لوجود شبه كبير بينهما .

وهو ما جعل الجمهور يتساءل من منهم كارمن .. فجاءت التعليقات مثل : ” مين فيكو كارمن ” و ” إنتوا توأم ” و ” فين كارمن ” و ” إنتي مين فيهم بقى ” .

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We love you papy 😍😘❤️ @farahhnofal

A post shared by Carmen Soliman (@carmensoliman) on

 

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