نشرت الفنانة اللبنانية ” كارمن لبس ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر أعربت من خلالها عن حزنها وحسرتها على الأوضاع التي وصلت إليها لبنان .

حيث تضمنت تغريدة كارمن لبس مقطع فيديو قامت بتصويره لمنطقة نهر إبراهيم في لبنان مشيرة إلى جمال الطبيعة ببلدها فقالت : ” بشرفكن في أحلى من هيدا البلد .. نيال كل واحد حافظ على بلدو بس نحنا لأ .. نحنا خربناه ” .

وتابعت : ” ما حدن يحط الحق عالدولة لأنه الدولة ما دخلها .. نحنا عملناها للدولة الحق عالشعب .. الحق علينا لأنه نحنا جبنا هيك حكام .. تفو علينا ” .

وكتبت كارمن لبس في تعليقها على الفيديو : ” يا ضيعانك يا لبنان ويا عيب الشوم علينا شو عم نعمل ببلدنا ” .