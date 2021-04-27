نشرت الفنانة اللبنانية ” كارول سماحة ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر وجهت من خلالها رسالة إلى ” البابا فرانسيس ” بابا الفاتيكان تناشده فيها بأن تبقى الكنائس للصلاة فقط وليست لبيع المواقف السياسية .

وذلك على خلفية ما قام به المطران ” إلياس عودة ” أثناء كلمته في عظة أحد الشعانين وحديثه عن السياسة وقانونية اقتحام قاضٍ لملكية خاصة في إشارة منه إلى اقتحام القاضية ” غادة عون ” الإسبوع الماضي لشركة مكتّف في عوكر بدعم من مناصري التيار الوطني الحر .

وكتبت كارول سماحة في تغريدتها : ” علّمنا السيد المسيح أن بيت الله هو للصلاة وليس للمتاجرة بالمواقف السياسية .. أنا اللبنانية الكاثوليكية أناشد قداستك وأنت الراعي الصالح أن تبقى الكنائس في لبنان للصلاة فقط وليس لبيع المواقف من مبدأ ما علمنا مسيحنا : أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله ” .

رسالة إلى قداسة البابا@Pontifex_ar

علّمنا السيد المسيح أن بيت الله هو للصلاة وليس للمتاجرة بالمواقف السياسية

انا اللبنانية الكاثوليكية أناشد قداستك وأنت الراعي الصالح أن تبقى الكنائس في لبنان للصلاة فقط وليس لبيع المواقف من مبدأ ما علمنا مسيحنا: أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله — CAROLE SAMAHA (@CAROLE_SAMAHA) April 26, 2021

وفي تغريدة أخرى لكارول سماحة أوضحت فيها سبب مناشدتها للبابا فقالت : ” ناشدت البابا بإسم طائفتي لفصل التدخلات الدينية بالسياسية لأن الكنيسة جامعة للمسيحيين بغض النظر عن معتقدهم السياسيي ” .

وتابعت : ” الكنيسة ليست طرف مع أي حزب لطالما كنت ضد أي تدخل ديني بالسياسة لأن الدولة هي مجموعة مواطنين أحرار بالفكر والمعتقد .. وشكرا ” .

ناشدت البابا بإسم طائفتي لفصل التدخلات الدينية بالسياسية، لأن الكنيسة جامعة للمسيحيين بغض النظر عن معتقدهم السياسيي!الكنيسة ليست طرف مع اي حزب لطالما كنت ضد أي تدخل ديني بالسياسة لان الدولة هي مجموعة مواطنين أحرار بالفكر والمعتقد. وشكرا@JeanNakhoul — CAROLE SAMAHA (@CAROLE_SAMAHA) April 27, 2021