كارول سماحة تصدم الجميع بكشف تعرضها للتحرش مرات عدة في طفولتها

فاجأت الفنانة اللبنانية كارول سماحة متابعيها بإعلان تعرضها للتحرش مرات عدة في حياتها.

وجاء هذا خلال كلمة ألقتها ضمن مشاركتها في مؤتمر “نساء على خط التحرش” الذي تم تنظيمه مؤخراً في الأردن لدعم النساء الذين واجهوا هذه المشكلة.

وقالت إنها عانت من التحرش مرات عدة في حياتها وتحديداً عندما كانت طفلة في سنوات الـ5 و7 و9 سنوات، لافتة إلى أن هذا تكرر 4 أو 5 مرات.

وأشارت إلى أنها تحرص على توعية ابنتها في هذا الاتجاه من خلال تقديم بعض النصائح لها.

ويشار إلى أن كارول تعرضت في وقت سابق للتنمر القاسي بسبب خطأ لغوي ارتكبته في رسالة وجهتها إلى المتظاهرين في بلدها لبنان.

وكتبت: “إن لم تنشأ قيادة وطنية نزيهة لهذه الثورة في أسرع وقت ممكن، سيستحوز عليها المتطفلين وتعطي للسلطة الحالية مبرراً لقمعها” مستبدلة كلمة “سيستخوذ” بكلمة “يستحوذ” و”المتطفلون” بالمتطفلين.

وفي مقابل الساخرين وجه الكثيرون إليها التحية بسبب مواقفها الواضحة والصريحة ولدعمها لحقوق شعبها.