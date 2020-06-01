نشرت الفنانة اللبنانية ” كارول سماحة ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تتحدث من خلالها عن أزمة فيروس كورونا التي يعيشها العالم في الوقت الحالي والبحث عن علاج له .

حيث أشارت في تغريدتها إلى أن لقاح فيروس كورونا ما هو إلا صفقة للتاريخ وأن اللعبة أصبحة واضحة .

الأمر الذي دفع أحد المتابعات لها بانتقادها وطالبتها بالانشغال بالفن فقط وعدم الحديث عن أي أمور أخرى .

فكتبت قائلة : ” اللي فنه حلو يضل في الفن بلاش ترا الواحد ببطل يسمعكم مع كل موقف سيّء واخرتي ما اسمع إلا حمو بيكا ” .

وهو ما أغضب كارول سماحة لتكتب في ردها عليها : ” إنت بأي عصر عايش حضرتك .. مين حضرتك لإعطاء الناس إذن يحكوا أو ما يحكوا .. هيدا موضوع بيتعلق بصحتي ” .

وتابعت : ” أنا مش بغبغان فقط بغني .. أنا موجودة على شبكة التواصل الإجتماعي لأتفاعل وأعلق على أحداث المجتمع أيضا .. لا تتبعني بعد اليوم شكرا ” .

وفي تغريدة أخرى لكارول سماحة قالت : ” للأسف الرعب والخوف الدائم من سماع الرأي الآخر .. أصدقائي الاختلاف شيء إيجابي فنحن نستفيد من العيش مع من نختلف أكثر ممن يشاركونا نفس الرأي ” .

انت بأي عصر عايش حضرتك ؟؟؟ مين حضرتك ؟؟ لإعطاء الناس إذن يحكوا أو ما يحكوا !! هيدا موضوع بيتعلق بصحتي، ، انا مش بغبغان فقط بغني !!! انا موجودة على شبكة التواصل الإجتماعي لأتفاعل وأعلق على أحداث المجتمع أيضا

لا تتبعني بعد اليوم شكرا https://t.co/UlaMv02nHC — CAROLE SAMAHA (@CAROLE_SAMAHA) May 30, 2020