كارول سماحة عن مشهد التوابيت من ايطاليا: ” ‏مشهد محزن ومرعب “

عبرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر صورة نشرتها على حسابها على انستغرام، عن حزنها من مشهد التوابيت لضحايا فيروس الكورونا المستجد في ايطاليا.
وعلقت كارول سماحة على الصورة كاتبة: “🔵 مشهد محزن ومرعب بإيطاليا 😨”.
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🔵 مشهد محزن ومرعب بإيطاليا 😨 هيدا سببو الإستهتار وعدم الإلتزام بتعليمات الوقاية…الرجاء من الجميع البقاء في المنزل لحماية أنفسنا ومحيطنا🙏🏻 #خليك_في_البيت #كورونا #corona
واضافت: “هيدا سببو الإستهتار وعدم الإلتزام بتعليمات الوقاية…الرجاء من الجميع البقاء في المنزل لحماية أنفسنا ومحيطنا”.
يذكر ان ايطاليا تسجل عدد كبير في اصابات فيروس كورونا المستجد بحيث اصبحت تحتل المرتبة الثانية في عدد الضحايا بعد الصين.