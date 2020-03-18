كارول سماحة عن مشهد التوابيت من ايطاليا: ” ‏مشهد محزن ومرعب “

عبرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر صورة نشرتها على حسابها على انستغرام، عن حزنها من مشهد التوابيت لضحايا فيروس الكورونا المستجد في ايطاليا.

وعلقت كارول سماحة على الصورة كاتبة: “‏🔵 مشهد محزن ومرعب بإيطاليا 😨”.

واضافت: “‏هيدا سببو الإستهتار وعدم الإلتزام بتعليمات‏ الوقاية…الرجاء من الجميع البقاء في المنزل ‏لحماية أنفسنا ومحيطنا”.

يذكر ان ايطاليا تسجل عدد كبير في اصابات فيروس كورونا المستجد بحيث اصبحت تحتل المرتبة الثانية في عدد الضحايا بعد الصين.