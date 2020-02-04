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كارول سماحة : ” نضفوا الفساد والحقد اللي بقلوبكن “

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نشرت الفنانة اللبنانية ” كارول سماحة ” عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة كشفت من خلالها عن السبب من وراء ابتعادها عن التعليق على أحداث الثورة اللبنانية وغضبها من الناشطين الذين يظهرون حقدا وكراهية عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

فكتبت : ” بتأسف كتير إنو في قسم كبير من الناس اللي معتبرين نفسن رواد الثورة وضد الزعامة والطائفية .. بجملة زغيرة بتكتشف إنو كلو مزيف وقلبن مليان حقد بيرجع 20 سنة لورا : عونية VS قوات يعني ميشال عون وسمير جعجع بحد ذاتن سامحوا بعضن .. وهني ما قادرين يتخطوا هالعقدة .. طب كيف رح نتعايش مع بعض خبرونا ” .

 

وفي تغريدة أخرى كشفت كارول سماحة عن السبب من وراء عدم تعليقها على أحداث الثورة قائلة : ” وبيسألوني ليش وقفت تعليقات عن الثورة .. من كتر ما في ناس راكبة الموجة وعم يعطونا مواعظ بالعلمنة واللاطائفية بس من الواضح انو بعدو زعيمن ماشي بعروقن .. وللأسف كتير ناس ساذجة مصدقتن رجاءا اذا حابين تفتحوا صفحة جديدة قبل ما تطالبوا بمحاكمة الفساد نضفوا الفساد والحقد اللي بقلوبكن ” .

 

 

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