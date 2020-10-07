إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة للممثلة السورية كاريس بشار من مشاركتها في مسلسل “مذكرات عائلية”، وظهرت فيها مرتدية الزي المدرسي.
وتفاعل المتابعون مع الصورة، ورأوا أن شكل كاريس لم يتغير كثيراً، وأنها لا زالت رغم مرور السنين تحافظ على ملامحها الأساسية.
يُذكر أن المسلسل عرض في عام 1998، من تأليف ريم حنا، إخراج محمد فردوس الأتاسي، ومن بطولة سلوم حداد، سلمى المصري، هدى شعراوي، وفاء موصللي، نجوى علوان، بشار إسماعيل، وضيوف الشرف باسم ياخور، جمال سليما
إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة للممثلة السورية كاريس بشار من مشاركتها في مسلسل “مذكرات عائلية”، وظهرت فيها مرتدية الزي المدرسي.
وتفاعل المتابعون مع الصورة، ورأوا أن شكل كاريس لم يتغير كثيراً، وأنها لا زالت رغم مرور السنين تحافظ على ملامحها الأساسية.
يُذكر أن المسلسل عرض في عام 1998، من تأليف ريم حنا، إخراج محمد فردوس الأتاسي، ومن بطولة سلوم حداد، سلمى المصري، هدى شعراوي، وفاء موصللي، نجوى علوان، بشار إسماعيل، وضيوف الشرف باسم ياخور، جمال سليمان، سمر سامي، أيمن رضا، فادية خطاب، ثراء دبسي، سيف الدين سبيعي، هاني شاهين، سعد الدين بقدونس، صالح الحايك وهالة حسني.