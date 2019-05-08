كارين رزق الله تردّ على تهديد ماغي بو غصن لها: بطلبلك الدرك يشرحطوكي شرحطة

ردّت الممثلة اللبنانية ​كارين رزق الله​ ممازحةً على تهديد الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ لها عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً:”شووووو ؟ منين جيتيني بوجي انتي ؟ وكمان بدك تنتقمي ؟ ليكي ماغي قسما عظما بعد هيك تهديد بطلبلك الدرك يشرحطوكي برات تويتر شرحطة”.

شووووو ؟ منين جيتيني بوجي انتي ؟ وكمان بدك تنتقمي ؟ ليكي ماغي قسما عظما بعد هيك تهديد بطلبلك الدرك يشرحطوكي برات تويتر شرحطة !!!! 😡 https://t.co/7ZCZXT9G17 — carine rizcallah (@CarineRizcallah) May 8, 2019

وكانت مازحتها بو غصن قائلةً:”بما إنو نحنا بوج بعض.. قسماً عظماً إذا بتجيبي رايتينغ أعلى منّي بدي انتقم منك”.

بما إنو نحنا بوج بعض.. قسماً عظماً إذا بتجيبي رايتينغ أعلى منّي بدي انتقم منك 🤣@CarineRizcallah — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) May 8, 2019

يشار إلى أن رزق الله تطل خلال الموسم الرمضاني الحالي في مسلسل “إنتي مين” ويشاركها البطولة عمار شلق وانجو ريحان وغيرهما، بينما تشارك بو غصن بمسلسل “بروفا” إلى جانب الممثل المصري أحمد فهمي.