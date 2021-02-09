ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو أثار الجدل والتساؤلات حول عودة الممثلة اللبنانية ​كارين رزق الله​ لزوجها الممثل اللبناني ​فادي شربل​.

وفي التفاصيل، أن كارين كانت نشرت عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة، مقطع فيديو توثّق فيه عودتها إلى منزلها في بيروت بعد إنهائها تصوير مسلسلها الجديد “350 غرام” في دبي، الذي تقوم ببطولته مع الممثل السوري عابد فهد.

وكان لافتاً للمتابعين سماع صوت فادي في خلفية الفيديو، لكنه لم يظهر، ما أثار التساؤلات حول حقيقة عودة الثنائي إلى بعضهما البعض.





