كاظم الساهر عن أحداث العراق: أصلى لأجلك فى كل حين

علق المطرب العراقى، كاظم الساهر، على التظاهرات التى تشهدها عدة محافظات فى بلاده، وعبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، غرد “الساهر”: “سلامٌ عليك على رافديك عراق القيم، فأنت مزارٌ وحبٌ ودارٌ لكـل الأمم”.

ووفقا لما نشره موقع العربية الإخبارى، تابع المطرب العراقى: “أصلي لأجلك في كل حين، وأمسح عنك غبار السنين، لماذا أراك حبيبي حزين ويعصر قلبك هذا الألم”.

وتجددت التظاهرات الاحتجاجية في بغداد والمحافظات الأخرى وشهدت مواجهات دامية فى يومها الأول، سقط خلالها قتلى وجرحى أغلبهم في المحافظات الجنوبية، قضوا نتيجة استخدام القوات الأمنية الرصاص الحى.