كاظم الساهر يعتذر عن المشاركة في “موسم الرياض” لهذا السبب!

أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر، اعتذاره عن إحياء حفله الغنائي، الذي كان من المقرر إقامته يوم 12 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر كاظم الساهر، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، تدوينة أوضح فيها أن سبب اعتذاره عن الحفل هو بسبب الظروف التي تمر بها بلده العراق في الوقت الحالي، حيث كتب: “نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض نظراً للظروف الراهنة في العراق الحبيب” وتابع: “نعتذر من الجمهور السعودي الكريم و نشكر تفهمكم”.

نود أن نلفت عنايتكم إلى أن تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض نظراً للظروف الراهنة في العراق الحبيب. نعتذر من الجمهور السعودي الكريم و نشكر تفهمكم. #العراق #كاظم_الساهر — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) December 2, 2019

على صعيد آخر، كان تركي آل الشيخ، قد أعلن مؤخرًا عن عن صدور توجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقضي بتمديد موسم الرياض إلى أواخر يناير المقبل.