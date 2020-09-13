حرص الفنان العراقي كاظم الساهر على توجيه التعزية الى الشعب العراقي بوفاة ناظم شاكر نجم الكرة العراقية السابق الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة.

ونشر حساب كاظم الساهر على انستغرام صورة للراحل وعلق كاتبا: “ببالغ الأسى و الحزن نتقدم بأحر التعازي و أصدق المواساة إلى الشعب العراقي بوفاة النجم الدولي السابق و المدرب ناظم شاكر. إنّا لله و إنّا إليه راجعون.”

وكان ناظم شاكر قد توفي مساء الجمعة بعد صراع مع فيروس كورونا، استمر لما يقارب من شهرا كاملا وعانى الراحل من ضرر كبير أصاب الرئة، ورغم الإسعافات الكثيرة إلا أنه عانى من الغيبوبة، لمرات عديدة حتى فارق الحياة.

ويعد ناظم شاكر ثالث نجم كروي يفارق الحياة بسبب فيروس كورونا، بعد رحيل أحمد راضي وعلى هادي.