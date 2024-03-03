أثار الفنان المصري أحمد سعد الجدل مؤخرا في آخر حفل غنائي أقامه في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة .

حيث أدى سعد أجمل أغانيه في هذا الحفل وسط تفاعل الجمهور، الا ان إطلالته أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

إطلالة أحمد سعد

إلّا أنه ملابس “سعد” لفتت الأنظار، حيث أرتدى قميصا وبنطالا فضفاضين باللونين الأبيض والبني الأمر الذي انتقده عليه العديد من المُتابعين.

وأكد متابعون ان ملابس المطرب المصري غير مُناسبة للحفل وهي أشبه بالبيجاما، فيما أبدى آخرون إعجابهم بملابسه الجريئة.

حفل أحمد سعد في جدة

أحيا الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا ساهرا مساء مساء الجمعة 1 مارس، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الفنانة روبي.

وقدم أحمد سعد، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، ومنها أغنية وسع وسع وأغنية اختياراتي.

أحدث أغاني أحمد سعد

وكان طرح أحمد سعد أغنيته الجديدة “بعتذرلك “، عبر صفحاته الخاصة على السوشيال ميديا، والأغنية الأن على اليوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهى من كلمات محمد شافعى، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقى يحي مهدى، و من إنتاج شركة “مزيكا” للمنتج محمد جابر.

وروج أحمد سعد، لأحدث أغانيه “بعتذرلك”، وذلك عن طريق نشر البرومو التشويقي للأغنية عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلًا “وان قلبي بيبكي جدا لو يحسك هتسبيه بعتذرلك.. قريبا”.

«سبب فرحتي» لـ أصالة وأحمد سعد تتصدر التريند

من ناحية أخرى، تصدرت أغنية «سبب فرحتي» الذي تجمع الفنانة أصالة والفنان أحمد سعد المركز الأول في قائمة الأكثر استماعًا على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك منذ طرحها بالتزامن مع احتفالات عيد الحب 2024.

أغنية سبب فرحتي

أغنية «سبب فرحتي» لـ أصالة وأحمد سعد، من كلمات محمد شافعي، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.أغنية سبب فرحتي

وأحيا الثنائي أحمد سعد وأصالة، يوم الفترة الماضية حفلا غنائيا ضمن حفلات عيد الحب وغنا لأول مرة دويتو سبب فرحتي.

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