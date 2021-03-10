علقت المخرجة المصرية ” كاملة أبو ذكرى ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” على مقطع الفيديو الذي يوثق واقعة تحرش رجل بطفلة صغيرة في مدخل أحد العمارات بمنطقة المعادي في القاهرة .

فكتبت في منشورها معربة عن استيائها من تلك الواقعة : ” الواحد مانامش طول الليل بسبب فيديو التحرش بالطفلة .. رعب والتفكير في إن لو الشخص ده هو فعلا اللي كل صفحته صور مع الكعبة وآيات قرانية إزاي ممكن شخص يبقي خادع بالشكل ده ” .

وتابعت : ” افتكرت ممثل كان سفير سابق في الأربعينيات ساكن في الزمالك شكله وسيم ومحترم وشيك جدا وكان بيشتغل معانا في فيلم أثناء ما كنت مساعدة إخراج .. واتفاجأ كرو العمل إنه تم القبض عليه لأنه بيقوم بخطف بنات صغيرة من الشارع وياخدهم عنده البيت يحبسهم ويغتصبهم” .

وأضافت كاملة أبو ذكرى : ” لغاية لما اتفضح أمره ومات في السجن .. المظاهر ساعات بتبقي خادعة لدرجة تخوفك من كل البشر ” .

يذكر أن مقطع الفيديو الخاص بواقعة التحرش بالطفلة الذي تم تداوله يوم أمس الثلاثاء أثار جدلا واسعا وحالة من الغضب في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي .

والذي ظهر به الرجل وهو يحاول إمساك الطفلة من مناطق حساسة في جسدها بعد أن قام باستدراجها في مدخل عمارة سكنية لكن سرعان ما تدخلت إحدى السيدات لوقفه عن جريمته بعدما لمحته في كاميرا المراقبة الخاصة بمكان عملها وواجهته بما فعله ليفر بعد ذلك هاربا .

وأعلنت السلطات المصرية عن تمكنها من إلقاء القبض على هذا الشخص في مكان حاول الاختفاء به وبدء التحقيق معه .